Milano, il giorno dei mister: Mihajlovic e Mancini in conferenza stampa su Premium Sport

Oggi comincia ufficialmente la stagione 2015/16 di Milan e Inter. Premium Sport trasmetterà in esclusiva assoluta in diretta le conferenze stampa di presentazione del nuovo allenatore rossonero Sinisa Mihajlovic e del tecnico nerazzurro Roberto Mancini. "Premium Sport” è il nuovo canale sportivo in onda 24 ore su 24 in alta definizione: informazione in tempo reale sugli eventi sportivi di tutto il mondo, sette notiziari al giorno, approfondimenti, speciali, magazine inediti e la partita "top" di ogni turno di Champions League e Serie A.