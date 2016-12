Milan, Zaza potrebbe diventare rossonero a gennaio

Simone Zaza e un suo possibile ritorno in Italia. L'attaccante continua a vivere un momento non felicissimo in Inghilterra, visti i pochi minuti concessi e gli zero gol segnati con il West Ham. Come conferma il Guardian, il calciatore potrebbe vestire la maglia del Milan già a partire dalla prossima finestra di mercato. Proprio i rossoneri avevano già fatto un tentativo in estate, prima del trasferimento oltremanica.