Milan, Zapata si opera: rischia 2/3 mesi di stop

Inizio in salita per Christian Zapata , fresco di rinnovo fino al 2019: il difensore colombiano sarà costretto ad operarsi per un problema alla caviglia rimediato durante la Coppa America e rischia di stare lontano dal campo per circa 2/3 mesi. Con una nota sul proprio sito il Milan ha comunicato che il giocatore "ha riportato una lesione capsulo legamentosa della caviglia sinistra" e sarà operato in Olanda nei prossimi giorni.

Un problema che complica non poco anche il mercato dei rossoneri, già rallentato dalle vicende societarie: con la trattativa per Musacchio in stand by in attesa dei fondi cinesi, infatti, il Milan ha per il momento bloccato le cessioni di Paletta e Rodrigo Ely e potrebbe decidere di tornare su due obiettivi che sembravano essersi allontanati come Lacroix del Sion e Tah del Bayer Leverkusen.