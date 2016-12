Milan, visita ok per El Shaarawy: Inzaghi rivoluziona il centrocampo

18:50 - Buone notizie per Stephan El Shaarawy: la frattura composta alla base del quinto osso metatarsale del piede destro si sta consolidando e il recupero procede secondo le tempistiche. Il numero 92 del Milan ora dovrà effettuare cure specifiche e riposo per un altro mese prima della nuova visita specialistica. A Milanello intanto Inzaghi prova il nuovo Milan con una rivoluzione a centrocampo in vista della Fiorentina e il tridente davanti.

Il "Faraone" si è sottoposto a indagini radiologiche e a una visita specialistica con il professor Niek Van Dijk che ha confermato il lento recupero del giocatore. El Shaarawy dovrà restare a riposo ancora un mese e solo dopo si potrà ipotizzare un piano per rivederlo in campo.

Al centro sportivo rossonero intanto Inzaghi sta studiando il Milan da mandare in campo lunedì a Firenze. I pensieri del tecnico riguardano il centrocampo, ancora privo di De Jong e Montolivo. In cabina di regia giocherà Essen con il giovane Van Ginkel al suo fianco con Bonaventura. Davanti confermato il tridente Menez-Destro-Cerci, con Abate che dovrebbe rientrare in difesa sulla corsia di destra nel 4-3-3 rossonero.

Così il Milan con la Fiorentina: Diego Lopez; Abate, Paletta, Mexes, Antonelli; Van Ginkel, Essien, Bonaventura; Cerci, Destro, Menez.