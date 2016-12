Milan, visita di controllo per Niang: ottimismo per la Coppa Italia

Il recupero di M'baye Niang procede sui giusti binari. La visita di controllo effettuata ad Amsterdam dal professor Van Dijk ha dato esito soddisfacente, come recita il comunicato del Milan, il francese ora si sottoporrà a un programma riabilitativo per tornare alla ripresa agonistica. Tutto lascia quindi supporre che Niang sarà a disposizione di Brocchi per la finale di Coppa Italia contro la Juventus del 21 maggio.