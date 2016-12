Milan, vicino il rinnovo per Mexès: ha accettato il taglio dell'ingaggio

12:02 - Primi segni del Milan che verrà: non solo acquisti importanti (le piste sono sempre Dybala o Ibrahimovic), arrivano anche le prime conferme. È infatti vicino il rinnovo di Phillippe Mexès, giocatore che solo poco tempo fa sembrava lontanissimo dall'orbita rossonera e destinato ad andarsene a parametro zero. Per lui accordo biennale a 1,5 milioni a stagione, contro i 4 attuali. Un risparmio fondamentale per le casse del club.

Per Mexès, arrivato al Milan dalla Roma nel 2011, una stagione particolare: partito quasi da separato in casa, si è in seguito dimostrato tra i difensori più affidabili a disposizione di Inzaghi, tanto da meritarsi la riconferma. Decisiva anche la volontà del giocatore, che pur di restare a Milano ha accettato la sforbiciata (fuori dal campo si intende). Guadagnerà circa un terzo di quanto percepisce oggi.

Per un difensore che resta, tanti altri hanno un futuro in dubbio: Bonera è in scadenza e non sembra vicino ad un accordo, Alex, Rami e Zapata sono sul mercato ma non hanno al momento richieste importanti, mentre Paletta dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione. Con quattro giornate alla fine di uno dei campionati peggiori dell'era Berlusconi, le manovre del nuovo Milan sono appena cominciate.