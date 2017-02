Milan, vertice-anticrisi con Galliani e Montella. Fiducia totale, svolta auspicata già col Bologna

Milan. Il tempo della crisi va discusso, e compreso: per trovare soluzioni immediate. La prima. tornare a far punti già mercoledì sera nel recupero Bologna-Milan.La seconda: dare fiducia e sostegno a un gruppo che è (anche) di giovani e potrebbe immalinconirsi o smettrere di credere in quello che si fa e in quello che Montella insegna.

Così Adriano Galliani, il ds Rocco Maiorino e Vincenzo Montella si sono incontrati oggi pomeriggio a Casa Milan per analizzare la situazione della squadra rossonera, reduce da quattro sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa.

Subito ci si pè alarmati: Montella in discussione? No, la figura dell'allenatore non è mai stata messa in discussione. Le parti hanno convenuto che fino al 16 gennaio (2-2 a Torino contro i granata) il Milan ha avuto risultati molto positivi prima di un momento di flessione nelle ultime due settimane.

La dirigenza è convinta che la strada intrapresa sotto la guida tecnica di Montella, che ha riportato un trofeo in bacheca dopo cinque anni di digiuno (la Supercoppa italiana) sia quella giusta.