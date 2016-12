Milan, vertice ad Arcore tra Berlusconi e Brocchi

Sono ore caldissime in casa Milan . In serata, infatti, c'è stata una cena nella villa di Arcore fra Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Cristian Brocchi , allenatore della Primavera rossonera e figura ideale secondo il presidente per guidare la squadra nella prossima stagione, dopo l'ormai imminente addio di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo contemporaneamente era a Roma per motivi familiari e gli sarebbe già stato preannunciato l'esonero.

Nella mattinata di martedì, dovrebbe essere dato l'annuncio ufficiale del cambio di guida. Brocchi si siederà sulla panchina del Milan da solo, senza l'appoggio di eventuali "tutor" come ad esempio Lippi. Mihajlovic paga subito le tre sconfitte e i due pareggi raccolti nelle ultime cinque partite. Nemmeno la conquista della finale di Coppa Italia contro la Juve lo ha salvato.



Alla ripresa degli allenamenti a Milanello, dovrebbe essere dunque Brocchi (accompagnato in serata dal vice Alessio Lazzarini e terzo debuttante in due anni, dopo Seedorf e Inzaghi) a guidare la squadra e preparare la prima delle ultime sei partite di campionato (quella con la Samp a Genova), in cui i rossoneri devono mantenere il sesto posto che vale i preliminari di Europa League, e poi la finale di Roma, l'occasione per il primo titolo dopo cinque anni di astinenza. Quanto a Mihajlovic, lo scenario più probabile per lui è la Lazio.