Milan "venduto": al cinese mr Pink, via Bucarest . Fininvest: "Smentiamo" 

10:40 - L'ultima è mister Pink (alias Poe Qui Ying Wangsuo), straricco cinese, che avrebbe comprato un pezzo pregiato dell'Ac Milan. L'ultima, appunto, tocca a lui, mister Pink, dove Pink è la bevanda energetica prodotta da mr Poe, stravenduta in Asia e che lo ha reso ricco.

La "notizia" arriva dalla Romania, dal sito Wow. biz. ro con una foto a corredo scattata dalla modella Monica Gabor, amica di mr Poe: ci sono Silvio Berlusconi, mr Pink, altri personaggi, sarebbe l'istantanea della firma dell'accordo con tanto di "complimenti" per l'affare e una immagine del presidente del Milan che così, a prima vista, ci pare un po' datata. Non di questi mesi, per intenderci. Dunque...Tant'è.

E' che sul Milan-venduto, ogni due-tre giorni, spuntano certezze consolidate a fronte delle quali Fininvest frappone smentite. Eccola la nota di Fininvest che "smentisce sia stato raggiunto qualsiasi tipo di accordo per le cessione di quote del Milan".

Fininvest "ribadisce peraltro quanto più volte affermato: vari soggetti hanno mostrato interesse per una partnership relativa al Milan, ma le ipotesi riguardano esclusivamente eventuali partecipazioni di minoranza. La Fininvest - conclude la nota - non è infatti interessata a cedere il controllo della società calcistica".

Da mister Bee a Peter Lim, da Wang Jainlin a cordate russe fino agli Emirati. Mister Pink e la fonte rumena sul finire di questo inverno sono l'ultima novità. Anzi no, non l'ultima. Come non è una novità che il Milan piaccia molto. Nel mondo.

