Milan, una pagina di giornale per i 30 anni di presidenza Berlusconi

Una pagina di giornale per dire grazie. Il Milan ha deciso di celebrare i 30 anni della presidenza di Silvio Berlusconi con un messaggio speciale stampato su tutti i quotidiani: "Chi crede, vince". Sfondo nero è un 30 bello grande (stemma societario al posto dello zero) con la firma del patron rossonero che il 20 febbraio 1986 acquistò il club portandolo sul tetto del mondo. Sotto il palmares: otto scudetti, cinque Champions League, sei Supercoppe europee, una Coppa Italia, un Mondiale per Club, due Coppe Interncontinentali, sei Supercoppe Italiane e per finire, come ciliegina, anche sette Palloni d'Oro. Una storia incredibile che ancora oggi continua!