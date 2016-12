Milan, un Tapiro d'oro per Sinisa Mihajlovic: "Deciderà la società"

I fischi di San Siro, la panchina che traballa e l'inevitabile Tapiro d'oro. Sinisa Mihajlovic è stato intercettato dall'inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, al termine del match contro il Napoli. "La colpa è di tutti, mia per primo, poi di tutti gli altri - ha commentato l'allenatore del Milan -. Ora non so cosa succederà, dobbiamo continuare a lavorare e basta. Poi vediamo se la società dovrà prendere delle decisioni…".