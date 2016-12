Milan, un miliardo dal pool di aziende cinesi

13:18 - Dalla Cina svelati i nomi dei cinque colossi che, uniti, andranno all'assalto del Milan. La cordata rappresentata da Mr. Lee è composta da cinque società: ossia l'azienda Wahaha di Mr. Zong, il Wanda Group di Jianlin, i giganti delle telecomunicazioni Huawei e Alibaba di Jack Ma che opera nell'e-commerce, e una società thailandese. A rivelarlo è stato Fu Yixiang, vice-presidente della Camera di Commercio Italo-Cinese.

La cordata cinese, che è pronta a sfidare Mr. Bee per le quote della società rossonera, sta studiando un'operazione di crowdfunding, finanziamento collettivo in italiano. Questo perché nessuno dei cinque imprenditori sarebbe in grado di pagare da solo la cifra richiesta da Berlusconi di un miliardo di euro, come spiegato da Fu Yixiang: "Un consorzio formato da diverse grandi aziende pagherà la metà del miliardo di euro richiesto, mentre l'altra metà sarà raccolta tramite crowdfunding, con una quota che dovrebbe costare intorno ai 10.000 yuan (circa 1500 euro)". Tutto riferito dalla Xinhua, la più antica delle due agenzie di stampa ufficiali della Repubblica Popolare Cinese.

Richard Lee, che già settimana scorsa è stato ad Arcore, è pronto a un nuovo vertice per formalizzare l'offerta. Restano comunque diversi dubbi sull'operazione da parte del presidente Berlusconi.