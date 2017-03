Milan, ufficiale: il closing con Sino Europe Sports è slittato

Quello che si sapeva già è stato ufficializzato durante l'assemblea dei soci a Casa Milan: il closing per la vendita della società è nuovamente slittato. Lo ha annunciato l'ad rossonero Galliani:"Non si sono verificate le condizioni per il closing con Sino-Europe Sports. Fininvest sta lavorando per trovare un accordo in tempi brevi". Secondo l'Ansa, se entro giovedì non verrà trovata un'intesa la trattativa è destinata a saltare definitivamente.