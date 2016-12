Milan, ufficiale Fassone: sarà ad e direttore generale

Ora è ufficiale: al Milan arriva Marco Fassone. Lo ha annunciato, attraverso un comunicato, la proprietà cinese del club di via Aldo Rossi, che solo qualche giorno fa aveva fatto il preliminare per l'acquisizione della società rossonera. Fassone sarà il nuovo amministratore delegato e direttore generale una volta che l'operazione di equity sarà ratificata. In passato era stato dirigente di Juventus, Napoli e Inter.