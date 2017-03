Milan, ufficiale: "Il closing è slittato"

L'unica certezza è l'assemblea, iniziata puntualmente alle 9.30 a Casa Milan. Per il resto, bisognerà attendere ancora per sapere quale sarà l'immediato futuro della società rossonera. Di sicuro il closing è stato ufficialmente congelato e la prevista proroga, in realtà attesa già da ieri, potrebbe anche non essere concessa a Sino-Europe Sports. Si vocifera, infatti, che Berlusconi non abbia gradito l'ennesima richiesta di posticipare la firma, tanto che avrebbe pensato di chiudere la trattativa senza vendere il club ai cinesi.