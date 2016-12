Milan tutto italiano: oggi lo vediamo così

Il nuovo Milan, tutto italiano. Ci siamo. Gli annunci sono freschi, i lavori sono in corso: e non da oggi. Qualche esempio: Daniele Baselli , prenotato in inverno. Mattia Destro , prestito di gennaio e chiara volontà di trattenerlo. Ciro Immobile, Galliani è sulle sue piste da inizio primavera. Questo e altro, nel Progetto Ital-Milan che il presidente Berlusconi ha indicato per l'immediato futuro. Maurizio Pistocchi ne indica le tracce.

Le parole di Pistocchi:

"Dopo questa stagione che assomiglia tanto al 1997-'98, il Milan di Capello undicesimo (l'anno successivo arrivò lo scudetto con Zaccheroni ndr), è necessario ripartire da un nuovo progetto, con un allenatore che sappia dare alla squadra un gioco e una mentalità e segua l'input del presidente che vuole un Milan padrone del gioco.

"L'errore di valutazione commesso a proposito di Saponara, che l'Empoli riscatterà e sul quale ci sono fior di club, è un errore da non ripetere. Così la prima indicazione di mercato ci porta a Bertolacci, centrocampista offensivo che è già nelle grazie del ct Conte e sul quale il Milan sta lavorando".

"Poi c'è Baselli, centrocampista con un grande futuro, perfetto per completare il reparto, con una alternativa che si chiama Valdifiori, non più giovane, ma di sicuro spessore e non dimentichiamo che il Milan recupera Montolivo, dopo questa stagione sfortunata".

"Si stanno facendo importanti valutazioni su Ciro Immobile, che però è più contropiedista che attaccante di manovra".

"E' ovvio -conclude Pistocchi- che il progetto è quello di un Milan con una solida base di italiani, diciamo 6-7 su 11, anche per la difficoltà di trovare calciatori italiani di livello internazionale in alcuni ruoli, per esempio in difesa".

Quella che presentiamo è perciò una ipotetica formazione-Milan di soli italiani, ma non sarà sicuramente l'undici della prossima stagione.