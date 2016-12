Milan, torna il 4-3-3: Menez, problemi tendinei a un ginocchio

20:07 - Due pareggi consecutivi con due neopromosse dopo il ko interno con la Juve. In casa Milan la sfida contro il Chievo è una sorta di bivio stagionale. Per Inzaghi un test importante da non sbagliare e per questo stop agli esperimenti e ritorno al 4-3-3 contro i clivensi. Favoriti infatti per una maglia da titolari Torres e Honda. Poi El Shaarawy preferito a Bonaventura visto che Menez ha accusato problemi fisici.

Le prime cinque giornate di campionato hanno dato risposte contrastanti al tecnico rossonero che è passato rapidamente dall'euforia dei primi sei punti alla pochezza dei restanti due nelle successive tre giornate. Contro il Chievo si tornerà al tridente atipico con Honda sulla destra e tre giocatori per i restanti due posti con Menez, considerato pedina inamovibile, probabilmente fuori dai giochi per un problema fisico accusato in allenamento.

Inconveniente che favorirà la coppia Honda-Torres, con El Shaarawy. Poi il Faraone più di Bonaventura, stando alle ultime.

La squalifica di Zapata, poi, rimescolerà per l'ennesima volta le carte della difesa del Milan. La coppia Alex-Rami non è quella ideale per Inzaghi, ma le prestazioni disastrose di Bonera nell'ultimo periodo costringeranno il tecnico ad affidarsi ai due colossi, con Abate e De Sciglio sugli esterni. In mezzo tornerà Muntari con Poli e De Jong.



AGGIORNAMENTI SU MENEZ

Milan Channel riferisce che l'allarme per Menez deve considerarsi rientrato. Parla di normali controlli clinici (dunque, niente di grave), in attesa di sapere l'esatta diagnosi del problema accusato dal francese. Problema che, stando appunto alle parole di Milan Channel, dovrebbe essere di poco conto. Poi il comunicato del Milan che fa chiarezza: "AC Milan comunica che Jeremy Menez soffre di un’infiammazione tendinea nella regione posteriore del ginocchio sinistro. Le indagini hanno escluso lesioni intrarticolari. Il calciatore verrà rivalutato nelle prossime ore". Il giocatore non ha più dolore e potrebbe allenarsi già domani con la squadra: con il Chievo Verona potrebbe essere a disposizione.