Milan, tensione Inzaghi-Cerci: Galliani fa da paciere 

14:56 - Menez imprescindibile. Destro pure. E con loro il trequartista, Bonaventura. Il tutto per un modulo, il 4-3-1-2, su cui Pippo Inzaghi vuole insistere e che a conti fatti esclude il grande deluso in casa Milan, vale a dire Alessio Cerci. Di questa delusione si era già fatta portavoce la compagna dell'ex Torino e Atletico Madrid, ora trapelano anche i rumors di un duro scontro verbale tra l'esterno e il tecnico al termine della partita con il Cesena.

Alta tensione dunque. Una tensione che avrebbe richiesto - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - l'intervento di Adriano Galliani nelle vesti di mediatore e paciere. Insomma, i tanti minuti in panchina e i pochi in campo, e magari anche qualche rimpianto per non aver detto sì alle lusinghe di Mancini che avrebbe fatto di tutto per portarlo all'Inter, avrebbero portato Cerci a sbottare contro Inzaghi subito dopo il fischio finale della partita col Cesena, lamentandosi del trattamento ricevuto e avvertendo il tecnico di non aver gradito assolutamente il fatto di essere entrato in campo per soli tre minuti. Secca e perentoria, a questo punto, la risposta di Inzaghi: per evitare che lo scontro degenerasse sarebbe allora intervenuto l'ad Adriano Galliani. Un diverbio che, per quanto rientrato, non agevola certo l'inserimento di Cerci nei meccanismi di squadra: e verso la trasferta col Chievo si prospetta una nuova panchina.