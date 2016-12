Milan, tegola Niang: fuori tre mesi

Brutte notizie per il Milan e per Sinisa Mihajlovic . M'Baye Niang sarà costretto stare fuori almeno per tre mesi. L'attaccante rossonero si è infortunato nel match di Audi Cup contro il Bayern Monaco (giocata martedì sera): per lui c'è la frattura del quinto osso metatarsale del piede destro, a seguito di trauma diretto. La società ha comunicato che nei prossimi giorni si sapranno le modalità di recupero del giocatore francese.

E per non "farsi mancare nulla", durante la finalina per il terzo posto (eravamo all'intervallo), Riccardo Montolivo è costretto a lasciare il campo a causa di un forte giramento di testa dopo aver ricevuto una scarpata al capo da Bentaleb in uno scontro di gioco. Per lui trauma cervicale e accertamenti in ospedale. Gli esami hanno comunque dato esito negativo: il giocatore è stato quindi dimesso.