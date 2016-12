Milan, taglio sul viso per De Sciglio

Pomeriggio da dimenticare in casa Milan. Oltre alla sconfitta col Verona, i rossoneri mettono infatti a referto anche una brutta ferita al viso per Mattia De Sciglio. Dopo un duro scontro con il polacco Wszolek, l'esterno rossonero è infatti dovuto uscire dal campo a causa di un taglio profondo sulla guancia e vicino all'orecchio. Per fermare il sangue, la ferita del terzino è stata suturata con sette punti.