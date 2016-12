Milan, Suso: "Così batto la Juve, poi rinnovo"

Dopo la doppietta nel derby e l'ottima prima parte di stagione, Suso vuole chiudere il 2016 in bellezza. Lo spagnolo del Milan non si pone limiti: "Voglio battere la Juve e l'unica ricetta che conosco è quella di restare concentrati per 90 minuti, altrimenti è impossibile. Se sbagli ti puniscono subito. E se hai l'opportunità di segnare, non puoi permetterti di sbagliare. A livello tattico occorre stare molto compatti e stretti perché hanno attaccanti che giocano fra le linee".



La Juve è piena di campioni: "Chi vorrei togliere? Ne tolgo tre. Dybala, Buffon e Alex Sandro, che difende molto bene, è completo e dinamico. E me lo beccherò io...". Poi una frecciatina a Higuain: "Lui non toglie nessuno al Milan? La Juve ha dimostrato di essere la più forte, ma in campionato abbiamo vinto noi. Diciamo che un nome avrebbe potuto anche farlo", ha detto a La Gazzetta dello Sport.



L'esterno d'attacco vuole la Supercoppa: "È la partita più importante della mia carriera. Vogliamo il trofeo per ricominciare e per fare un bellissimo regalo al presidente più grande del mondo".



Nel futuro c'è ancora il Milan: "Mi piacerebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2019, se ne sta già parlando, per me non ci sono problemi". Poi c'è l'obiettivo Spagna: "Sì, vorrei anche la Nazionale: se Lopetegui ha dato un'opportunità agli altri, perché non darla a me?".