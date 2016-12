Milan: summit positivo mr Bee-Berlusconi, ora firma accordo vincolante di vendita

Giornata importante per il Milan. Mr Bee è atterrato alle 8.20 alla Malpensa e all'ora di pranzo si è trasferito ad Arcore, dove è andato in scena un summit di quasi quattro ore con Silvio Berlusconi, alla presenza della figlia Barbara e dei vertici Fininvest. Positivo l'incontro: prima della partenza di Mr Bee per Bangkok, ci sarà la firma di un accordo vincolante di vendita, preludio alla cessione del 48% delle quote. Dopo l'estate la firma finale.

E' stato un incontro positivo quello andato in scena ad Arcore. Come riferisce l'inviato Carlo Pellegatti, mancano ancora tanti dettagli da definire ma prima del ritorno di Mr.Bee a Bangkok, le parti firmeranno un accordo vincolante di vendita, preludio alla cessione delle quote. La firma vera e propria arriverà alla fine dell'estate.



Si è concluso alle 17.30 il vertice ad Arcore. Mr Bee e i manager Fininvest hanno lasciato Villa San Martino alle 17.40. All'uscita del broker thailandese, Silvio Berlusconi ha salutato i giornalisti fuori dai cancelli. Non è stata vista uscire Barbara Berlusconi. Licia Ronzulli, intermediario che sta svolgendo un ruolo di primo piano nella trattativa, è poco dopo.



A Villa San Martino anche tre importanti manager di Fininvest, cioè Pasquale Cannatelli, Alessandro Franzosi e Danilo Pellegrino. Partecipano al vertice fra Silvio Berlusconi, Mr Bee e la figlia del patron rossonero, Barbara.

I cancelli di Arcore si sono aperti alle 13,48 quando è arrivata Barbara Berlusconi. Un minuto dopo, alle 13,49, è giunta la vettura con a bordo Mr Bee. Ad attenderli, Silvio Berlusconi. Il pranzo può cominciare.

E dopo aver concluso la riunione a Milano, Mr Bee è partito alla volta di Arcore, dove pranzerà con Silvio Berlusconi. Al pranzo è attesa anche Barbara Berlusconi.

Alle 12,30 si è concluso il primo vertice fra Mr Bee, i suoi collaboratori e Licia Ronzulli. Il tutto è durato un'ora e mezzo. Ora il pranzo.

Nell'hotel dove alloggia Mr Bee, l'hotel Bulgari, è arrivata anche Licia Ronzulli, l'intermediario che sta svolgendo un ruolo di primo piano nella trattativa.

Non ci sarà una firma a breve sul contratto. Si parla di lunedì 3 agosto. E si parla anche di un evento mediatico: forse con firma in diretta. Mediaticamente, e non solo, sarà un giorno importante.

Non si sa ancora se nelle prossime ore Mr Bee vedrà Silvio Berlusconi. Le due parti si incontreranno, ma al tavolo del confronto ci saranno avvocati e commercialisti. I soggetti, insomma, che si stanno da tempo occupando di questa trattativa.