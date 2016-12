Milan, stretta social: regole e divieti per i giocatori 

17:08 - Regole. Chiare e precise: comunicare si può ma con giudizio, senza eccedere e senza trasgredire. Su Twitter, su Facebook, su Instagram o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione social. Il Milan detta la linea e i suoi "ambasciatori" (tradotto dipendenti) devono adeguarsi. Una presa di posizione che a Milanello andavano pensando già da tempo, se è vero come è vero che già lo scorso luglio - quando ancora quasi ogni giorno bisognava affrontare i cinguettii spesso imbarazzanti di Balotelli - Adriano Galliani aveva addirittura espresso il desiderio di vietarne l'uso in toto.



Ora nessun divieto ma, come detto, per lo meno regole chiare da rispettare. Con tanto di vademecum a mo' di prememoria. Ecco le linee guida base: 1) Astenersi da giudizi su arbitri e scelte tecniche. 2) Non diffondere notizie interne, di calciomercato o di allenamento. 3) Tenersi lontani da commenti religiosi, politici, sessuali, razziali. 4) Prima di ritwittare, consultarsi col club. 5) Promuovere i canali on line ufficiali.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X