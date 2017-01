Milan, Sino-Europe: "I campioni non si perdono d'animo. Mai"

La voce del padrone (che sarà). Nel Milan di questo inverno, risultati e classifica alla mano, arrivano le parole via twitter di Sino-Europe Sports, depositaria del futuro rossonero. Queste parole: "I grandi campioni non si perdono mai d'animo". E' il messaggio di incoraggiamento del capofila della cordata cinese in procinto di completare l'acquisto del Milan.



Messaggio indirizzato in particolare a quattro giocatori: due sono Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli, al centro delle critiche per alcuni errori commessi in campo, gli altri sono Giacomo Bonaventura e Mattia De Sciglio, che ieri a Udine si sono infortunati. E sono infortuni seri, soprattutto per Jack. "I grandi campioni non si perdono mai d'animo. Donnarumma, Bonaventura, Locatelli, De Sciglio, continuate a lottare", è il tweet pubblicato da Community, l'advisor che segue la comunicazione del gruppo cinese.