Milan, si lavora sui dettagli per l'esclusiva sull'eventuale cessione

Nella giornata di lunedì c'è stato un incontro di lavoro positivo tra Fininvest e la cordata cino-americana che vuole rilevare il Milan . Come riporta l'inviato Premium Carlo Pellegatti , si sta lavorando sui dettagli per l'avvio dell' esclusiva sull'eventuale cessione della società rossonera: da martedì ogni giorno può essere quello buono e la decisione non dovrebbe arrivare oltre questa settimana , salvo ripensamenti.

Prosegue quindi il lavoro assieme ai potenziali compratori del Milan, una decisione può arrivare in settimana anche se vanno messi in preventivo eventuali ripensamenti dell'ultima ora che possono accadere in trattative lunghe e complicate come questa.