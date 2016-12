Milan, si ferma De Sciglio. Lungo stop per Zapata 

18:18 - Continuano i tormenti e i dolori del giovane De Sciglio. Il difensore rossonero, durante l'allenamento, ha sentito una fitta nello stesso punto del piede che lo ha costretto ad un lungo stop alla fine dello scorso anno: problema che desta preoccupazione, infortunio che deve essere attentamente valutato, il timore è che possa infatti trattarsi di una riacutizzazione della precedente fascite plantare. De Sciglio non avrebbe comunque giocato contro l'Atalanta perché squalificato ma indubbiamente, a questo punto, non sono ad oggi valutabili i tempi del suo rientro.



Giovedi, fra l'altro, sarà un giorno importante anche per valutare le condizioni di Muntari e Essien, mentre sono brutte le notizie che riguardano Zapata che durante il match col Sassuolo ha subito un’infrazione ossea alla base del secondo osso metatarsale del piede destro: per il colombiano si prevede un lungo stop.



Intanto, dopo il successo con gli emiliani che lo proietta ai quarti di finale di Coppa Italia, Inzaghi può contare a centrocampo sul sicuro rientro di Montolivo e sul recupero di Van Ginkel oramai in gruppo, mentre davanti scalpitano Pazzini, ancora leggermente febbricitante, e Cerci. In competizione per un posto anche Bonaventura: per lui il match contro l'Atalanta ha certamente un sapore particolare.

