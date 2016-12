Milan, si ferma De Jong. Niente Olanda, derby a rischio

10:21 - Terminato il rodaggio con il nuovo tecnico, per il Milan è tempo di fare punti per raggiungere l'obiettivo stagionale: il ritorno in Europa. Per farlo Inzaghi, che si è detto contento del temperamento mostrato dalla squadra contro la Samp, deve migliorare il ruolino di marcia delle ultime 5 giornate, nelle quali il Milan ha raccolto 6 punti. Troppo pochi per agganciare il sesto posto, neanche lontanamente utili per il terzo.

In casa rossonera, nel turno che precede il derby, è arrivata la notizia che si attendeva da tempo: il ritorno al gol di El Shaarawy. Altre note positive sono, senza dubbio, l'ottima prova di Mexes e il possibile recupero di Montolivo contro l'Inter. Ma guardando le cifre, se si esclude il punticino di vantaggio sui cugini nerazzurri (17 contro 16), si capisce che il Milan di Inzaghi deve cambiare marcia.

Prendendo in esame le classifiche degli ultimi cinque campionati (vedi grafica), si nota come la terza abbia ottenuto da un minimo di 64 punti a un massimo di 78. Per il sesto posto, l'ultimo utile per l'Europa League Coppa Italia permettendo, sono serviti da 58 a 63 punti. Ebbene, con l'attuale ruolino il Milan a fine campionato avrebbe, in proiezione, 60 punti: pochini per sperare nel ritorno in Europa. Per questo motivo il Faraone e compagni saranno chiamati a vincere, anche se le avversarie saranno Inter, Udinese, Genoa, Napoli e Roma. Non proprio una passeggiata.



DE JONG KO: DERBY A RISCHIO

Pippo Inzaghi ora comincia a preparare il derby. E subito una notizia poco allegra: Nigel De Jong si è fermato a causa di un problema al bicipite femorale. Ha dovuto rinunciare alla convocazione dell'Olanda, impegnata in una gara per Euro 2016 e in una amichevole col Messico. E la sua presenza al derby, al momento, è in forte dubbio.

Probabile il recupero di Muntari e Alex, fuori causa Bonera squalificato. Inzaghi lavorerà anche sul recupero del miglior Torres, sfruttando la sosta perché lo spagnolo possa ritrovare la brillantezza perduta. Montolivo ha ripreso ad allenarsi col gruppo, ma non è ipotizzabile la sua presenza nel derby.