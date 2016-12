Milan, si ferma anche Bonaventura: Sampdoria in dubbio

10:09 - Proprio quando la fortuna sembrava iniziare a sorridergli, Inzaghi si trova a fare i conti con un centrocampo nuovamente dimezzato. Dopo gli infortuni di Honda e Van Ginkel, il Milan deve affrontare anche la distorsione a una caviglia che potrebbe costringere Giacomo Bonaventura a saltare la fondamentale sfida di domenica sera contro la Sampdoria. I mediani a disposizione per la gara di San Siro, al momento, sono solo De Jong e Poli.

Inzaghi farà di tutto per recuperare almeno uno tra Van Ginkel e Bonaventura, ma l'ex centrocampista dell'Atalanta per ora non si allena coi compagni e svolge solo fisioterapia. Nel caso in cui entrambi mancassero all'appello, l'ipotesi più percorribile pare al momento l'avanzamento di Antonelli in mediana con il rientro di De Sciglio sulla fascia sinistra. Da escludere che venga rispolverato Sulley Muntari, da tempo in rotta con il tecnico rossonero e non convocato per sua stessa scelta in occasione della trasferta di Palermo.