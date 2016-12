Milan, serve un salto di qualità per la finale di Coppa Italia

Vincere aiuta a vincere e per il Milan i tre punti conquistati a Bologna sono una vera e propria boccata d'ossigeno. Una vittoria importantissima per Brocchi, la seconda sulla panchina rossonera in cinque partite, per avvicinarsi con un pizzico di serenità in più alla partita che vale la stagione: la finale di Coppa Italia contro la Juve del 21 maggio. A Roma per alzare il trofeo servirà un'impresa e un grande salto di qualità di tutta la squadra. Lo sa bene l'allenatore e l'ha ricordato anche Bacca a caldo: "Così non si vince contro i bianconeri".



Al Dall'Ara la prestazione non è stata convincente, o meglio, non c'è praticamente stata. I rossoneri non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica per oltre 80 minuti. Manovra lenta e monotona, tanto possesso palla (62%) senza incidere: nessun inserimento dei centrocampisti e il duo Bacca-Luiz Adriano (il migliore in campo) impossibile da servire. Il problema è stato appunto in mezzo con le brutte copie di Montolivo e Kucka. Il 4-3-1-2 di mister Brocchi non ha ancora i meccanismi oliati e urge una sosta ai box per non perdere altro tempo prezioso. Ore di riflessione per il tecnico rossonero che in settimana sarà costretto a guardare per tante volte il match contro il Bologna per capire cosa non ha funzionato. Sono mancate le azioni da gol e rispetto al Frosinone c'è stato un passo indietro, risultato a parte.