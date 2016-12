Milan, senza fantasia Mihajlovic va ancora in difficoltà

Se in una squadra che non ha il talento del passato togli Bertolacci (out per infortunio) e Bonaventura (squalificato), il risultato è la prestazione di San Siro contro l'Atalanta. Poco possesso palla (40,5%), solo 6 tiri in porta (respinte escluse) e tanta di quella fatica da dover poi ringraziare Donnarumma, 16 anni e qualcosa all'anagrafe e un futuro (così sembra, ma non carichiamolo di responsabilità) da predestinato. È naturalmente un passo indietro rispetto alla bella gara con la Lazio, all'Olimpico.



Peccato per Sinisa Mihajlovic averla sfoggiata davanti a Silvio Berlusconi, andato via da San Siro scuro in volto e con tante belle parole per l'Atalanta. E un giudizio, quello sì, negativo per il Milan. Ma c'è da dare tempo a questo gruppo, ancora in costruzione e senza continuità. Le tre vittorie di fila avevano ridato speranze, ma non si può ora andare contro a una squadra che, obiettivamente, non ha molta fantasia e qualità. Poi, basta una serata storta come quella di San Siro contro un avversario veloce (Gomez e Moralez non avrebbero mai smesso di correre) per mettere tutto in discussione. I giudizi devono essere ponderati.



Poi, è anche vero che toccherà a Mihajlovic trovare soluzioni o alternative senza aggrapparsi agli alibi delle assenze. Un giocatore come Bacca, capace a Siviglia di vincere trofei continentali, non può rimanere per molto tempo isolato. E forse in mezzo al campo sarebbe servita una soluzione in più per sopperire alle assenze (eventuali, proprio come contro l'Atalanta) di giocatori dotati di maggior fantasia rispetto agli altri, Bertolacci e Bonaventura appunto. Forse la sosta arriva nel momento migliore: al serbo il compito, in queste due settimane, di ridare fiducia al gruppo. Perché quando giochi a Torino contro la Juventus serve davvero un'altra mentalità.