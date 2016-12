Milan, senti il Times: "Mister Bee ha contattato Guardiola"

C'è un mister Bee ufficiale, che parla di nuovo di Milan al quotidiano Thai Rhat . E ce n'è uno ufficioso, sparato in prima pagina niente meno che dal Sunday Times. Il primo è prudente, elenca obiettivi graduali e spiega che "il Milan la prossima stagione deve tornare fra le prime quattro del campionato e quella successiva lottare per lo scudetto". Il secondo è surreale, esoso e, dice appunto il quotidiano inglese, "ha già contattato Pep Guardiola ".

Ma facciamo un passo alla volta. Innanzitutto ci sono le dichiarazioni, freschissime, di Silvio Berlusconi che, in piena campagna elettorale, ha trovato il tempo per fare il punto sul club di via Aldo Rossi chiarendo che "non vendo a chi cerca popolarità immediata" e che "sono attento a scoprire le vere intenzioni di chi si offre di subentrare a me nell'azionariato del Milan. Sono pronto a fare un sacrificio e a staccarmi dal Milan, ma solo dopo aver verificato le reali intenzioni di chi vuole acquistare il club". Quindi, nonostante il chiaro invito alla prudenza del presidente rossonero, ci sono le parole di Bee Taechaubol. Di nuovo: "Con Berlusconi è già stata concordata la maggior parte dei dettagli e tutta la procedura legale dovrebbe essere completata nell'arco di 3-4 settimane. Il primo obiettivo? Il Milan la prossima stagione deve tornare fra le prime quattro del campionato e quella successiva lottare per lo scudetto".



Infine c'è la suggestione, al limite del fantasioso, del Times. E c'è un sogno chiamato Pep Guardiola. Un biglietto da visita che non sarebbe niente male per qualunque eventuale nuovo acquirente del Milan ma che, va detto, è la cima di una strada complicatissima da percorrere. Intanto perché a trattativa ancora ampiamente in corso ogni obiettivo di mercato è al massimo un pensiero. Quindi perché, restando su Guardiola, il suo futuro ha tutta l'aria di essere a Manchester dove il City, ha riferito sabato il canale televisivo BeInSport, avrebbe addirittura in mano un pre-contratto con il tecnico del Bayern.