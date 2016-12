Milan, Savicevic: "Balotelli l'ho visto bene"

Un ospite speciale per il Milan a Milanello: l'ex Dejan Savicevic, presidente della federcalcio del Montenegro: "L'esordio del Milan di Brocchi? Contro la Sampdoria hanno fatto una buona gara, peccato che non hanno segnato subito ma l'importante è vincere perché alla fine contano i risultati - ha detto a Premium Sport - Balotelli ha giocato bene, speriamo migliori la sua condizione fisica per vederlo al meglio in finale di Coppa Italia".