Milan: Sassuolo tappa chiave per Balotelli

Balotelli titolare contro il Sassuolo. Almeno sembra così dopo la seduta di questa mattina iniziata alle 11.30: allenamento che ha confermato le intenzioni di Sinisa Mihajlovic , che ha affiancato SuperMario a Carlos Bacca nella prima formazione provata per poi mettere anche Menez . Una decisione un po' a sorpresa perché contro l'Alessandria è stata più brillante e positiva certamente la prestazione del francese rispetto a quella di Balotelli. Menez che però il tecnico serbo non valuta ancora pronto per entrare dal primo minuto.

Non sembra l'opzione preferita dal presidente Berlusconi, che ritiene la Ba-Ba milanista una coppia non ben assortita, ma Mihajlovic vuole concedere dopo l'infortunio di Niang e i problemi muscolari ancora presenti di Luiz Adriano un'altra possibilità per Balotelli, forse l'ultima della sua carriera milanista. Insomma, Reggio Emilia rappresenta la tappa chiave di una carriera caratterizzata da troppi alti e bassi, anche perchè con la crescita di condizione di Menez e il ritorno alla miglior salute di Luiz Adriano, Balotelli potrebbe rischiare di scendere al quarto posto nella hit parade di Mihajlovic. Altra decisione forse inaspettata anche in difesa. La prima formazione della seduta ha visto in campo la coppia Alex -Zapata con Romagnoli subentrato solo ad allenamento in corso.