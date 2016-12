Milan-San Lorenzo, stasera il Trofeo Berlusconi

18:45 - Milan-San Lorenzo, 23.ma edizione del Trofeo dedicato a Luigi Berlusconi. Si gioca questa sera a San Siro, inizio ore 20,45, è l'occasione di una ribalta mondiale per i rossoneri contro i campioni del Sudamerica, che a dicembre contenderanno al Real Madrid il Mondiale per club. Biglietti ancora in vendita, Pippo Inzaghi prepara un Milan che possa aiutarsi, in una sera così, a ritrovare se stesso e quello spirito europeo che una stagione senza Coppe non può cancellare.



Capitolo formazioni. Nel 4-3-3 predisposto da Inzaghi, tra i pali ci sarà Abbiati, in difesa torna Mexes e in attacco giocherà il tridente Niang-Pazzini-El Shaarawy. E a centrocampo spazio all'irrequieto Van Ginkel.

Milan (4-3-3): Abbiati; Bonera, Rami, Mexes, Armero; Van Ginkel, Essien, Poli; Niang, Pazzini, El Shaarawy.

San Lorenzo (4-3-3): Franco; Prosperi, Fontanini, Yepes, Mas; Ortigoza, Kalinski, Barrientos; Villalba, Matos, Blandi.



In tribuna a San Siro è atteso il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, interessato a osservare da vicino il San Lorenzo, possibile avversario dei merengues nel Mondiale per Club.

La partita sarà trasmessa su Canale 5, in differita esclusiva alle 23,45.