Milan-Sampdoria, Mihajlovic: "Riscatto dopo la Juve, gara ottima"

A San Siro si è visto il Milan che Mihajlovic cercava, e il tecnico non nasconde la propria soddisfazione. "Mi spiace per il gol preso alla fine - ha detto - ma abbiamo fatto bene: la prestazione è stata ottima da parte di tutti. Dovevamo riscattare la brutta sconfitta contro la Juve". Ma Miha non ha voluto parlare di mercato: " Witsel ? Non lo conosco" e non ha risparmiato una battuta su Berlusconi : "Gli avevo detto di non sbagliare spogliatoio..."

"La Sampdoria - ha proseguito Mihajlovic ai microfoni di Premium Sport - da centrocampo in su è una squadra capace di metterti in difficoltà, noi abbiamo interpretato bene la partita. Ho deciso di cambiare modulo perché abbiamo tre attaccanti in forma". "Con la Juve - ha spiegato il tecnico serbo - non siamo riusciti a tenere la palla sulla trequarti, stavolta con una punta in più abbiamo aumentato il fraseggio. Dobbiamo mantenere la media di 2 punti a partita, ma non faccio previsioni a lungo termine: vediamo dove saremo all'inizio del girone di ritorno. Che sarà forse più agevole almeno dal punto di vista degli scontri diretti, che avremo tutti in casa tranne il Napoli. Sappiamo quello che possiamo fare: dobbiamo continuare su questa strada senza fare passi indietro. Nelle prossime 3-4 partite affrontiamo squadre buone, ma sappiamo che se giocheremo come oggi potremo vincerle tutte: possiamo far bene e risalire in classifica". "Ho sentito Berlusconi ieri - ha concluso Mihajlovic - quando mi ha detto che sarebbe venuto a vedere la partita, gli ho risposto di non sbagliare spogliatoio alla fine… peccato che oggi non sia venuto, ma ci saranno altre occasioni". Ovviamente il riferimento del tecnico era alla visita di Berlusconi nello spogliatoio dell'Atalanta dopo la deludente prestazione dei rossoneri contro la squadra bergamasca a San Siro.