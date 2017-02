Milan, salta la visita di Silvio Berlusconi a Milanello

Non ci sarà Silvio Berlusconi a Milanello. Era prevista per il pranzo di sabato la visita del presidente al centro di allenamento del Milan alla vigilia della partita di domenica con la Sampdoria, ma il viaggio da Arcore a Carnago è saltato a causa del maltempo, che ha impedito il viaggio in elicottero. L'ultima volta che Berlusconi è stato a Milanello risale allo scorso maggio, nei giorni che precedevano la finale di Coppa Italia.