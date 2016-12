Milan, Sacchi con Berlusconi e Galliani

15:27 - Una visita di cortesia, che conferma i rapporti ancora ottimi, ma anche il segno della grande stima che nutrono nei suoi confronti Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Arrigo Sacchi a Milanello, come ai vecchi tempi. L'ex tecnico, ora opinionista di Premium Calcio, ha pranzato con il presidente e l'ad rossonero. Un pranzo del tutto informale, come detto, anche se non è un segreto che i vertici milanisti lo vedrebbero bene nel ruolo di consigliere sportivo.

Il tutto a un paio di giorni da un'altra partita importante in chiave Europa. Con loro, ovviamente, anche Pippo Inzaghi, che avrà magari ascoltato con attenzione i consigli del vecchio mister. SuperPippo ha attraversato un momento delicato, ha voltato pagina grazie al successo in Coppa Italia sul Sassuolo, e ora è chiamato a confermare le buone sensazioni dell'ultimo match. Battendo l'Atalanta e cercando di approfittare al meglio dello scontro diretto tra Lazio e Napoli. Zero alternative.Ma Sacchi, dicevamo. Il buon Arrigo è stato il primo a raggiungere il centro sportivo rossonero. Alle 13:19 era a Milanello, seguito alle 13:50 da Silvio Berlusconi e da Adriano Galliani, arrivato quattro minuti dopo. Alle 14 i tre, come detto con Inzaghi, hanno pranzato e parlato, facendo il punto sulla squadra e sul mercato. Alle 15, poi, il gruppo scenderà in campo per la seconda parte dell'allenamento. Nella prima, esercitazione tecnica con passaggi tra cinque stazioni di lavoro, possesso palla 10 contro 10 e lunga sessione di tipo tattico.

Per quanto concerne i singoli: Muntari, Van Ginkel e Armero hanno svolto tutto il lavoro in gruppo.