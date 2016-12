Milan, Romagnoli: "Mister 25 milioni? Non mi pesa"

"Mister 25 milioni? Non ci faccio caso. Non è un peso per me e spero di stare tanti anni qui per dimostrare il mio valore". Alessio Romagnoli scalpita per l'esordio in campionato con la maglia del Milan: "Pronto a diventare il leader della difesa? Rodrigo Ely è più vecchio di me e poi è fortissimo - ha detto a Carlo Pellegatti in un'intervista a Premium Sport - Mihajlovic lo vedo molto migliorato dal punto di vista tattico. Il mio idolo? Zidane".