Milan-Roma: debutta la maglia rossonera della stagione 2015/16

A San Siro nella gara contro la Roma farà il suo esordio sul campo la prima maglia del Milan per la stagione 2015/16, come da tradizione nelle ultime stagioni. Come tutti i kit del prossimo campionato, presenta un tag con tricolore e richiamo ai colori di Expo2015 per rendere omaggio alla città di Milano che - dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 – ospita l'esposizione universale destinata a richiamare milioni di turisti da ogni angolo del mondo.

Il rosso delle strisce rossonere è un rosso molto particolare, di una tonalità più scura rispetto a quello delle passate stagioni e con un effetto melange che conferisce eleganza alla maglia, donandole un tocco di classicità attraverso una reinterpretazione classica ed elegante del passato stesso. Le tre strisce adidas sono grigie per creare maggiore uniformità col resto della maglia. Sul retro del girocollo nero è presente il ricamo grigio “AC Milan” in Milan Type, font ufficiale del Club. Per il secondo anno consecutivo, in linea con la classicità della maglia e per mantenere un forte richiamo alla tradizione, la casacca porta sul petto la Croce di San Giorgio, storico elemento dello Stemma della città di Milano. All'interno della Croce, tono su tono, l'attuale logo del Milan. I pantaloncini sono bianchi con le tre strisce grigie. Logo AC Milan sul davanti e logo adidas rosso sul retro. A completare la nuova divisa rossonera, calzettoni neri con dettagli grigi.