Milan-Roma 1-3: giallorossi ai playoff Champions, rossoneri settimi

LA PARTITALa missione sesto posto per il Milan era quasi impossibile, se non altro perché non dipendeva totalmente dalla partita di San Siro. Tanto quanto per la Roma raggiungere il sogno chiamato seconda piazza e Champions League senza passare dai preliminari. Nell'ultimo match di campionato però non c'è stata storia e la differenza in classifica è stata palese. Il dominio giallorosso - di bianco vestito - ha portato a un 1-3 mai in discussione che ha rovinato l'ultima da professionista (in panchina) di Christian Abbiati, regalando applausi sinceri e convinti del pubblico rossonero solo per El Shaarawy e Totti. Un altro campionato disastroso per il Milan, impalpabile dopo l'esonero di Mihajlovic a metà aprile.



Per la Roma, invece, il rimpianto è di sapere cosa sarebbe potuto accadere con un cambio di guida tecnica più immediata. La partita dell'andata, finita 1-1 con grande rammarico per il Milan, fu il punto più basso della stagione giallorossa che a San Siro, invece, ha chiuso in scioltezza una grande rincorsa in campionato sfiorando il secondo posto del Napoli e di Higuain. L'1-3 alla Scala del calcio, sporcato da Bacca solo al novantesimo, ha messo in mostra nuovamente una squadra tonica e rampante nel palleggio quanto negli inserimenti, favorita certo da una difesa a dir poco ballerina del Milan ma letale nel colpire l'avversario. La svolta poco dopo il quarto d'ora quando Alex nel giro di due minuti combina due pasticci. Sul primo retropassaggio sciagurato il brasiliano è graziato dal sinistro impreciso di Salah che poco dopo, tenuto in gioco sempre da Alex, non sbaglia. Il resto del primo tempo è un palleggio continuo del centrocampo romanista che domina la trequarti ed esalta le qualità di Donnarumma su Pjanic, El Shaarawy e Florenzi.



Nella ripresa Brocchi lascia negli spogliatoi Balotelli per far posto a Luiz Adriano ma il copione non cambia, anzi peggiora. Il raddoppio arriva al 59' con una bella imbucata di Pjanic, all'assist numero 12 in campionato, per El Shaarawy contro una difesa ben piantata a terra. Il Faraone timbra il cartellino, non esulta contro la squadra proprietaria del suo cartellino ma si toglie una bella soddisfazione prendendosi tutti gli applausi convinti del pubblico rossonero. Donnarumma nega a Totti (anche lui applauditissimo) la gioia del gol a San Siro e dopo il primo tiro in porta del Milan (di Bonaventura al 71') arriva lo 0-3 firmato Emerson Palmieri al primo gol in Serie A. Tra un fischio e l'altro c'è spazio per il gol della bandiera di Bacca che chiude la stagione positiva del colombiano, mentre al fischio finale il tributo è tutto per Christian Abbiati. Il Milan chiude così settimo e spera nel miracolo nella finale di Coppa Italia per tornare a respirare profumo d'Europa, mentre la Roma dovrà passare dai delicati preliminari di Champions.