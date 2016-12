Milan, rispunta la suggestione Sousa

Il futuro del Milan appare sempre più nebuloso e, al di là di tutte le vicende su una possibile cessione del club rossonero, c'è da pensare anche alla panchina della prossima stagione. Cristian Brocchi si trova in difficoltà, dopo la sconfitta rimediata contro il Verona al Bentegodi, mentre i tifosi chiedono il ritorno di Sinisa Mihajlovic. L'attuale allenatore, promosso dalla Primavera, si gioca la panchina in queste ultime 3 gare e nella finale di Coppa Italia (21 maggio a Roma contro la Juventus).



E se dovesse dire addio, come i suoi recenti predecessori, il Milan tornerebbe a guardarsi intorno per individuare il nuovo allenatore. Nelle ultime ore, oltre a Marcello Lippi o Vincenzo Montella (senza dimenticare Eusebio Di Francesco, fresco di rinnovo con il Sassuolo), è rispuntato il nome di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese, ex Basilea, sembra ormai vicino all'addio alla Fiorentina. Può essere più di una suggestione, ma prima al Milan devono risolvere la questione legata alla cessione del club.