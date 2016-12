Milan, rispunta Emery per la panchina 

18:44 - Riecco Unai Emery per la panchina del Milan. Già la scorsa estate il tecnico spagnolo è stato vicino ai rossoneri prima di rinnovare per due stagioni con il Siviglia. Ora il basco, che si sta confermando su ottimi livelli con gli andalusi, torna di moda per sostituire Pippo Inzaghi. Emissari del Diavolo sono volati in Spagna per vederlo all'opera ed Emery ha convinto per la sua idea di gioco (4-2-3-1) e per il modo di gestire la partita.

In tribuna per il derby con il Villarreal gli osservatori di Casa Milan sono stati colpiti in positivo dall'atteggiamento del tecnico. Quello di Emery sembra essere il profilo giusto per iniziare un progetto di ricostruzione. Nonostante la giovane età, 43 anni, vanta già una grande esperienza anche Europea. Ottima la sua esperienza al Valencia e lo scorso anno ha vinto l'Europa League, allo Juventus Stadium, con il Siviglia. Siviglia che si sta confermando ad alti livelli sia in Liga (quinto posto a quattro punti dall'Atletico Madrid) e in Europa. Nuovi contatti ci sono già stati e bisogna risolvere il problema contratto in scadenza giugno 2016: in Spagna si parla di una clausola di rescissione. Emery entra così prepotentemente in corsa per il dopo Inzaghi e sfida Mihajlovic e Sarri.