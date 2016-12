Milan-Real Madrid: Inzaghi sfida il maestro Ancelotti

15:53 - Milan-Real Madrid non è mai una gara come le altre, neanche quando è solo un'amichevole di lusso. La partita che va in scena alle 17 (ora italiana) a Dubai mette di fronte le due squadre europee che hanno vinto il maggior numero di Coppe dei Campioni/Champions League (17), ma soprattutto due vecchi amici, Carlo Ancelotti e Pippo Inzaghi. E' la prima sfida in panchina tra due dei personaggi più amati dai tifosi rossoneri.

Super Pippo è cresciuto calcisticamente sotto la gestione del tecnico di Reggiolo vincendo due Champions League col Milan (2003-2007) da protagonista. La carriera da allenatore di Inzaghi è partita col botto - subito il Milan dopo una breve trafila nelle giovanili rossonere -, mentre Ancelotti ha cominciato dalla Reggiana la sua scalata ai vertici del calcio mondiale, fino a diventare uno degli allenatori più vincenti nella storia. Freschissimo l'ultimo successo, il Mondiale per club che ha chiuso nel migliore dei modi il 2014 da sogno del del Real Madrid: i Merengues hanno una striscia di 22 vittorie consecutive.



L'ultimo precedente ufficiale tra Milan e Real Madrid risale alla fase a gironi della Champions League 2010-2011: nella gara di ritorno a San Siro i rossoneri pareggiarono 2-2 e a segnare le reti rossonere fu proprio Inzaghi, autore di una doppietta. Nell'agosto del 2012, infine, il Real si impose con un netto 5-1 sui rossoneri in un'amichevole a New York con doppietta di Ronaldo e gol di Di Maria, Sergio Ramos e Callejon (di Robinho l'unico gol del Milan).



L'incontro Milan-Real Madrid sarà trasmesso in diretta su Premium e su Italia 1 alle ore 21.10.