Milan, Rami rifiuta la panchina? "Falso, ho la pubalgia"

Giallo Rami in casa Milan. A sorpresa il difensore non figura nella lista dei convocati di Inzaghi per la trasferta del San Paolo contro il Napoli. Secondo indiscrezioni riportate da qualche quotidiano, il francese non avrebbe gradito l'esclusione dall'undici titolare: da qui il litigio con il tecnico rossonero e la mancata partenza con il resto della squadra. Ma attraverso Twitter arriva secca la smentita di Rami: "Notizia falsa, ho la pubalgia".