Milan, Raiola a Milanello per Balotelli ed Emanuelson

Visita di "controllo" per Mino Raiola a Milanello: il procuratore si è recato nel ritiro del Milan per salutare Mihajlovic e la squadra ma soprattutto per verificare le situazioni di Mario Balotelli ed Urby Emanuelson. Se l'olandese è tornato solo per allenarsi, l'attaccante è quello che desta più preoccupazioni: anche oggi doppia seduta in palestra, Raiola gli è quindi stato vicino in attesa che torni in campo. Per la cronaca: a Milanello non c'è Adriano Galliani.