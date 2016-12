Milan: Radio 105 sarà la radio ufficiale

Radio 105 sarà Radio ufficiale del Milan per la stagione sportiva 2016/2017. Durante il corso di tutto il campionato Radio 105 salirà sugli spalti, scenderà in campo, entrerà negli spogliatoi. Sarà presente allo stadio, nello spazio interviste, sul materiale promozionale, in Sala Sponsor Club. La musica dell'Emittente verrà diffusa nelle Sale Hospitality. E presso i Centri Sportivi Milanello e Vismara i dj di Radio 105 saranno di casa e, allo stesso tempo, i calciatori saranno ospiti dei programmi radiofonici.