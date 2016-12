Milan, rabbia Bertolacci: "Valgo 20 milioni"

Centrocampo, centrocampo e ancora centrocampo. Un rinforzo in cabina di regia era la necessità primaria in casa Milan, ma per l'ennesima sessione di mercato la dirigenza rossonera ha preferito rinforzare altri reparti. Ecco perché nel calderone rischia di finire Andrea Bertolacci, per il quale Galliani ha deciso di spendere ben 20 milioni: "Sono sereno, quella valutazione non mi pesa - spiega l'ex Genoa dal ritiro della Nazionale -. Tutti dicono che vengo da una stagione di alto livello...".

Bertolacci non è nemmeno d'accordo con chi ritiene che il centrocampo sia il reparto più debole della rosa del Milan: "Che sia il nostro problema lo dite voi. Io penso solo a me, a dare il massimo per la squadra per cui tifavo sin da bambino. Da piccolo tenevo in camera il poster di Baggio in maglia rossonera, sfido chiunque - spiega Bertolacci - a dire di no al club più importante d'Italia. La mia è stata una scelta di testa e di cuore".

Poi l'ex centrocampista del Genoa taglia corto: "A Coverciano non voglio parlare di Milan - le sue parole -, la Nazionale deve portare a casa 6 punti nelle prossime due gare per iniziare a preparare con largo anticipo l'Europeo. Firenze deve aiutare l'Italia, con il Milan il Franchi mi è sembrato un ambiente straordinario". Una battuta, infine, sulla possibile coesistenza tra Andrea Pirlo e Marco Verratti: "Certo, possono giocare assieme. Ma non siamo noi a doverli aiutare, sono loro a dover dare una mano alla squadra".