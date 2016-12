Milan, primo allenamento per Cerci a Milanello

14:54 - E' iniziata presto la seconda giornata in rossonero per Alessio Cerci. Alle 9.05 l'esterno era già a Milanello per sottoporsi ai test atletici (quelli medici li ha effettuati venerdì alla clinica La Madonnina di Milano). Alle 12 il nuovo rinforzo di Pippo Inzaghi era pronto per il suo primo vero allenamento: potrebbe andare in panchina già con il Sassuolo. Il tecnico rossonero ha ritrovato De Sciglio, Rami e Abate ma perde Bonera.

Il tecnico rossonero spera di avere a disposizione Cerci già per l'impegno del 6 gennaio contro il Sassuolo: il club sta infatti accelerando le pratiche per il tesseramento. Per quanto riguarda Bonera, come riportato in un comunicato sul sito ufficiale, "A.C. Milan comunica che Daniele Bonera soffre di una lesione muscolare di primo grado all'adduttore sinistro. Tra una settimana verranno effettuati ulteriori controlli".