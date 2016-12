Milan, Primavera: Christian Maldini esordisce dal 1' con un gol

22:38 - Esordio con gol: ai predestinati, spesso, succede proprio così. Giornata da ricordare per Christian Maldini, che oggi ha esordito dal 1' con la Primavera del Milan nel match contro il Perugia. Il figlio dello storico capitano rossonero ha sbloccato il match dopo due minuti, segnando con un destro dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner. Purtroppo la sua partita è poi finita al 36', costretto a uscire per un guaio muscolare.

Christian Maldini ha compiuto 18 anni a giugno. E' difensore centrale e la vocazione al gol è una vocazione... paterna: anche papà Paolo ci sapeva fare. Per la cronaca odierna, nella partita col Perugia disputata la campo Vismara, il Milan Primavera ha battuto glli avversari con un clamoroso 7-1. Maldini ha segnato il gol d'apertura, il pareggio del Perugia dopo 18 minuti, e alla mezz'ora il doppio vantaggio rossonero: 3-1. A quel punto, Maldini jr è uscito per infortunio e nella ripresa i rossoneri hanno dilagato fino al 7-1.



IN GOL ANCHE IL PICCOLO DANIEL

Alla giornata di festa dei Maldini non poteva mancare Daniel, attaccante classe 2001. Il più piccolo della famiglia è andato in gol con i Giovanissimi, sempre al Vismara, nel 3-0 del Milan contro il Lumezzane.