Milan, prima amichevole il 14 luglio contro il Legnano

La stagione del Milan comincia, come consuetudine fino a qualche anno fa, dall'amichevole contro il Legnano. Il sito della società lilla ha infatti ufficializzato che il 14 luglio, a pochi giorni dall'inizio del ritiro del Diavolo, i rossoneri di Sinisa Mihajlovic saranno di scena allo stadio Chinetti di Solbiate Arno per una prima sgambata contro la squadra del Carroccio, che milita nel campionato di Eccellenza. Prima del fallimento del Legnano, datato estate 2011, l'amichevole con il Milan allo stadio Giovanni Mari era un appuntamento fisso della pre-season rossonera. Da questa stagione le due società si sono accordate per ritrovarsi: il costo del biglietto varia dai 10 (tribuna scoperta distinti) ai 20 euro (tribune laterali). I tagliandi saranno disponibili presso la sede di via Palermo a Legnano. Calcio d'inizio previsto per le ore 17.